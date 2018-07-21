Samsun’da kamyon kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun’da kamyonun kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aracın içinde sıkışan sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi 37. kilometresinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Aydın idaresindeki 06 BMD 77 plakalı kamyon önünde seyreden Orhan Gaziözkaplan yönetimindeki 60 TH 024 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada aracın içinde sıkışarak yaralanan sürücüsü Nevzat Aydın itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.