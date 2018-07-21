ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:02

Samsun’da kamyon kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun’da kamyonun kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aracın içinde sıkışan sürücüsü yaralandı.Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi 37. kilometresinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat...

Samsun'da kamyon kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Samsun’da kamyonun kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aracın içinde sıkışan sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi 37. kilometresinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Aydın idaresindeki 06 BMD 77 plakalı kamyon önünde seyreden Orhan Gaziözkaplan yönetimindeki 60 TH 024 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada aracın içinde sıkışarak yaralanan sürücüsü Nevzat Aydın itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku