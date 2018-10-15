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15 Ekim 2018 Pazartesi 19:02

Samsun’da karşı şeride geçen tır otomobile çarptı: 4 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan tırın bariyerleri ve çam ağaçlarını biçip karşı şeride geçerek otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara...

Samsun'da karşı şeride geçen tır otomobile çarptı: 4 yaralı
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Samsun’da yoldan çıkan tırın bariyerleri ve çam ağaçlarını biçip karşı şeride geçerek otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Kavak istikametine seyreden Mahmut Hardal (47) idaresindeki 06 YZK 60 çekici ve 55 JZ 118 dorse plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki bariyerleri ve çam ağacını biçip karşı şeride geçti. Tır, karşı yönden gelen Kemal Bilge yönetimindeki 55 ST 779 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Aydın Söylemez idaresindeki 55 AV 458 plakalı otomobil de tırın çarptığı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kemal Bilge ile aynı araçta bulunan Hamide Bilge, Fadime Bilge ve Döndü Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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