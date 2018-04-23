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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:19

Samsun’da kokainle yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun’da kokainle yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu İstanbul’dan getirilen uyuşturucunun Samsun’da...

Samsun'da kokainle yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Samsun’da kokainle yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu İstanbul’dan getirilen uyuşturucunun Samsun’da piyasaya sürüleceğini tespit etti. Narkotik polisi, yaptığı takip sonucu Gürgendağı mevkiinde söz konusu aracı durdurdu. Araçta bulunan Veli K., Orhan A. ile Hakan K. gözaltına alındı. Yapılan aramada 71,63 gram kokain maddesi ve 0,23 gram skank maddesi bulundu. Polisteki sorgulaması tamamlanan 3 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 zanlı, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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