Samsun’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi Samsun-Ordu karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Şimşek Odabaş idaresindeki 34 ZT 1381 plakalı otomobil, Çarşamba’dan Samsun istikametine seyir ederken Costal Köprüsü yaya kaldırımına çarpıp takla atarak park halindeki 20 AAK 713 plakalı çekiciye takılı 20 GE 453 plakalı römorkun arkasına çarparak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Hatice Şimşek Odabaş (43) ile Serkan Odabaş (37) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.