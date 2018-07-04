ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:14

Samsun’da otostopçu kadın fuhuş yaptığı şahsın parasını çalmaktan gözaltına alındı

Samsun’da yolda otostop çekerek para karşılığı fuhuş yapan hayat kadını, ilişkiye girdiği müşterisinin aracındaki çantadan parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da otostopçu kadın fuhuş yaptığı şahsın parasını çalmaktan gözaltına alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Samsun’da yolda otostop çekerek para karşılığı fuhuş yapan hayat kadını, ilişkiye girdiği müşterisinin aracındaki çantadan parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, M.Ü. adlı bir kişi yol kenarında otostop çekerek para karşılığı fuhuş yapan bir kadını aracına aldığı ve 50 lira karşılığında aracının içinde fuhuş yaptıkları esnada ön koltukta çanta içinde bulunan bin 300 lira parasının çalındığını belirterek, jandarmaya şikayette bulundu.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu M.Ü. ile para karşılığı fuhuş yapan kişinin Türkan H. adlı hayat kadını olduğunu tespit etti. Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan Türkan H.’yı, M.Ü. de teşhis etti. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Türkan H., ’hırsızlık’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku