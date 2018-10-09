ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 18:09

Samsun’da park halindeki otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Samsun’da park halindeki otomobilin aniden hareket ederek evinin önünde oturan kadın ile komşusuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da park halindeki otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Samsun’da park halindeki otomobilin aniden hareket ederek evinin önünde oturan kadın ile komşusuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı pak halinde bulunan 55 AOU 53 plakalı otomobil aniden hareket ederek evinin önünde oturan Şehri Mocuk (57) ile yanındaki komşusu Zekiye Tanboğa’ya (74) çarptı. Her iki kadın da kazada ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zekiye Tanboğa acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Şehri Mocuk’un hayati tehlikesinin devam ettiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku