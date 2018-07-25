ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:39

Samsun’da seyir halindeki cip yandı

Samsun’da seyir halindeki cipte çıkan yangında araç yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Çevre Yolu İşgem Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34...

Samsun'da seyir halindeki cip yandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Samsun’da seyir halindeki cipte çıkan yangında araç yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Çevre Yolu İşgem Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 EE 2294 plakalı cipte yangın çıktı. Sürücü aracını durdurarak kendini dışarı attı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek cipi söndürdü. Cipten geriye sadece demir yığını kaldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku