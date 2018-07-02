ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:09

Samsun’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Samsun’da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Samsun’da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Yeni Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, İsmet K. (73) ile kardeşi Osman K.’nin (69) ruhsatsız silah ve mermi ticareti yaptığı yönünde bilgiler aldı. Edinilen bilgiler doğrultusunda yapılan takip çalışmaları sonucu birçok şahsın belirlenen bölgeye geldiği anlaşılarak her iki zanlının adresine düzenlenen eş zamanlı baskında, olay yerinde bulunan Ahmet Y.’nin üzerinden 1 adet 9 milimetre çaplı Canik 55 marka, 1 adet 9 milimetre çaplı CZ 75 marka olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait birer adet şarjör ve şarjörler içerisinde toplam 26 adet 9 milimetre çaplı fişek, Köksal Ş.’nin üzerinden 1 adet 7,65 milimetre çapında Astra marka ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjör içerisinde 6 adet 7,65 milimetre çaplı fişek ele geçirildi. Şahısların oturduğu masanın üzerinden 1 adet 9 milimetre çaplı Browning marka ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör, Adem Y.’nin aracından 1 adet 9 milimetre çapında Walter marka ruhsatsız tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör ve şarjör içerisinde 5 adet 9 milimetre çaplı fişek, İsmet K.’nin ikametinin dışında bulunan ayakkabılık üzerinde gazete kağıdına sarılı vaziyette 9 milimetre çapında toplam 210 adet fişek, ikametin bahçesinde bulunan ağaç dalları arasında bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet dolu kartuş olmak üzere toplamda 5 adet satışa konu ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 5 adet şarjör, toplam 247 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 adet kartuş elde edildi.

Olayla ilgili Ahmet Y., Köksal Ş., Adem Y., Serdar K. ve Osman K. olmak üzere 5 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Osman K. ifadesinin alınmasının ardından sağlık sorunlarından dolayı serbest bırakılırken, Ahmet Y., Köksal Ş., Adem Y. ve Serdar K. ise ’silah kaçakçılığı’ suçundan Terme Adliyesine sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku