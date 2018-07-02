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02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:29

Samsun’da silah kaçakçılığından 4 kişiye adli kontrol

Samsun’da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda adliyeye sevk edilen 4 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da silah kaçakçılığından 4 kişiye adli kontrol
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Samsun’da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda adliyeye sevk edilen 4 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Yeni Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişiyi 5 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 5 adet şarjör, toplam 247 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 adet kartuş ile yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan Osman K. ifadesinin alınmasının ardından sağlık sorunlarından dolayı serbest bırakılırken, Ahmet Y., Köksal Ş., Adem Y. ve Serdar K. ise ’silah kaçakçılığı’ suçundan Terme Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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