Samsun’da Suriyelilerin kaldığı ev küle döndü

Samsun’da Suriye uyruklu vatandaşların ikamet ettiği bir ev, yanarak kül oldu. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen Suriyeli 1 kişi hastaneye kaldırıldı.Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye...

Samsun’da Suriye uyruklu vatandaşların ikamet ettiği bir ev, yanarak kül oldu. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen Suriyeli 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir ailenin kaldığı 2 katlı binada, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyerek tüm binayı sarması nedeniyle, bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında binanın içinde bulunan Suriyeli aile, çevredeki vatandaşlar tarafından binadan çıkartıldı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yarım saat süren çalışma sonucunda yangını söndürmeyi başardı. Yangın sırasında dumandan etkilenen Suriye uyruklu 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.