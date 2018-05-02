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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:00

Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine seyir halinde olan Hayrettin Birincioğlu idaresindeki...

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
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Samsun’da 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine seyir halinde olan Hayrettin Birincioğlu idaresindeki 55 AZE 15 plakalı otomobil, aynı yönde giden Ramazan Demirtaş’ın kullandığı 55 ASS 45 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hayrettin Birincioğlu, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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