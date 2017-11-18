Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 2 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Ö. idaresindeki 55 UD 161 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen, plakası ve türü öğrenilemeyen bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç sürüklenirken, 55 UD 161 plakalı otomobilin içerisinde bulunan şoför Burhan Ö. ve arkadaşı Sinan K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



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Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.