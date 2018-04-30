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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:55

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat M. (38) idaresindeki 55 SH 171 plakalı otomobil, direksiyon...

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat M. (38) idaresindeki 55 SH 171 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki yaya üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, Seyit Ahmet S.(27) ve Mehmet K.(28) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneyle kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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