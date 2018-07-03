Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İncesu mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde bir düğün salonu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Civelekoğlu idaresindeki 55 BAN 06...

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İncesu mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde bir düğün salonu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Civelekoğlu idaresindeki 55 BAN 06 plakalı otomobil, İhsan Tuluğ yönetimindeki 55 BV 882 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.