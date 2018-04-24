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24 Nisan 2018 Salı 15:36

Samsun’da tüp yüklü kamyonet kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da tüpgaz yüklü kamyonetin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Etrafa saçılan tüplerin patlamaması muhtemel bir faciayı önledi.Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkiinde...

Samsun'da tüp yüklü kamyonet kamyonla çarpıştı: 2 yaralı
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Samsun’da tüpgaz yüklü kamyonetin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Etrafa saçılan tüplerin patlamaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Zengin idaresindeki 55 ASV 42 plakalı dolu ve boş tüpgaz yüklü kamyonet, aynı istikamette seyreden Hami Soylu idaresindeki 10 DBE 26 plakalı kamyona sol arka kısmından çarptı. Kazada kamyonet yoldan çıkarak refüje çıkarken, kamyonetin üzerindeki tüpler etrafa saçıldı. Tüplerin patlamaması muhtemel bir faciayı önledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Engin Zengin ile Cevat Türkyılmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla özel hastanelere kaldırıldı. Yaralı kamyonet sürücüsü kaza yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında kamyon sürücüsüne tepki göstererek, "Sol şeritten gidiyorum, sinyal vermedi birden kırdı" dedi. Kaza yapan aracı bırakmak istemeyen Engin Zengin, sağlık personeli tarafından ikna edilerek ambulansa bildirilip hastaneye götürüldü.

Tüplerden yangın çıkma ve sızıntı ihtimaline karşı kaza yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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