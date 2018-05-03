Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Atakum ilçesi olmak üzere il merkezinde sokak satıcılarına yönelik bir süredir sürdürülen çalışmalar kapsamında bu sabah yapılan operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda paketler halinde satışa hazır bir miktar bonzai, 9 adet ecstasy, 6 adet lyrika hap, 22,67 gram eroin, yaklaşık 140 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.