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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:18

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
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Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Atakum ilçesi olmak üzere il merkezinde sokak satıcılarına yönelik bir süredir sürdürülen çalışmalar kapsamında bu sabah yapılan operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda paketler halinde satışa hazır bir miktar bonzai, 9 adet ecstasy, 6 adet lyrika hap, 22,67 gram eroin, yaklaşık 140 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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