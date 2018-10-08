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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:57

Samsun’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Asarağaç Mahallesi Bayrak Tepe Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü...

Samsun'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
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Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Asarağaç Mahallesi Bayrak Tepe Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen B.K.D.(27) ve M.A.’yı (23) takibe aldı. Söz konusu şahısların uyuşturucu maddeyi Bayrak Tepe yolunda ağaçlar arasına sakladıkları ve ihtiyaç duyulduğunda da buradan aldıkları tespit edildi. Yapılan takip sonucu söz konusu yere sakladıkları uyuşturucuyu almak isteyen şahıslar takip sonucu suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan B.K.D. ve M.A.’nın uyuşturucu sakladıkları yerde ve otomobillerinde yapılan aramada 16 paket halinde 7,32 gram bonzai ve 1,32 gram esrar maddeli ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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