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27 Nisan 2018 Cuma 14:19

Samsun’da uyuşturucudan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucudan 5 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2’si yaşı küçük 4 kişi ifadeleri alınıp savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 5 kişi ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.
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