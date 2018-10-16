ASAYİŞ:
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16 Ekim 2018 Salı 13:20

Samsun’dan çaldığı motosikleti Çorum’a götüren genç tutuklandı

Samsun’da çalıştığı iş yerinin motosikletini çalıp Çorum’a giden ve Çorum’da da çalıştığı başka bir iş yerinin aracını çalıp Samsun’a getiren bir genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, B.T. (20)...

Samsun'dan çaldığı motosikleti Çorum'a götüren genç tutuklandı
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Samsun’da çalıştığı iş yerinin motosikletini çalıp Çorum’a giden ve Çorum’da da çalıştığı başka bir iş yerinin aracını çalıp Samsun’a getiren bir genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, B.T. (20) adlı bir genç Samsun’da çalıştığı iş yerine ait motosikleti çalarak Çorum’a götürdü. Çorum’da da işe giren B.T., buradaki iş yerine ait otomobili de Samsun’a getirdi. Bunun üzerine her iki iş yerinin sahipleri de polise şikayette bulundu. B.T., daha sonra Samsun’da otomobili Çorum’dan gelen patronuna teslim etti. Samsun polisine teslim olan B.T., motosiklet hırsızlığından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen B.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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