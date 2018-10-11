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11 Ekim 2018 Perşembe 11:01

Sanatçı Özgöçmen’in katil zanlısı tespit edildi

KKTC’de katledilen seramik sanatçısı Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısının Pakistan uyruklu Muhammad Salman olduğu açıklandı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) seramik sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, 30...

Sanatçı Özgöçmen'in katil zanlısı tespit edildi
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KKTC’de katledilen seramik sanatçısı Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısının Pakistan uyruklu Muhammad Salman olduğu açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) seramik sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, 30 Eylül Perşembe günü sahil kesimindeki ormanlık alanda kemerle boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sayfasından cinayetle ilgili açıklama yapıldı. Emniyet, Pakistan uyruklu Muhammad Salman’ın fotoğrafıyla birlikte “Dikkat aranıyor” başlığıyla yaptığı paylaşımda, zanlıyı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermesini istedi.

KKTC Polis Genel Müdürlüğünün duyurusu şu şekilde:

’’30.09.2018 tarihinde, İskele’de ormanlık alanda, Hasan Işık Özgöçmen’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, meselede zanlı Pakistan Uyruklu Muhammad Salman isimli şahıs aranmaktadır. Söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermesi önemle rica olunur.”
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