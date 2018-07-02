Sanayi ortasında işlenen cinayetin zanlısı teslim oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan sanayi sitesinde akrabası Cihat Turhan’ı öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı mahalle muhtarı M.T., teslim oldu.

Yaklaşık iki hafta önce meydana gelen olayda Cihat Turhan, Akyazı ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cihat Turhan’ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan mahalle muhtarı M.T., Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Şüpheli M.T., sorgusunun tamamlanmasının ardından sağlık kontrolüne ve oradan da adliyeye sevk edilecek.