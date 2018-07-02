ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:59

Sanayi ortasında işlenen cinayetin zanlısı teslim oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan sanayi sitesinde akrabası Cihat Turhan’ı öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı mahalle muhtarı M.T., teslim oldu.

Sanayi ortasında işlenen cinayetin zanlısı teslim oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan sanayi sitesinde akrabası Cihat Turhan’ı öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı mahalle muhtarı M.T., teslim oldu.

Yaklaşık iki hafta önce meydana gelen olayda Cihat Turhan, Akyazı ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cihat Turhan’ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan mahalle muhtarı M.T., Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Şüpheli M.T., sorgusunun tamamlanmasının ardından sağlık kontrolüne ve oradan da adliyeye sevk edilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku