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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:42

Sancaktepe’deki banka soygunu kamerada

Sancaktepe’de dün bir banka şubesinde yaşanan soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soygunculardan biri silah doğrultarak banka görevlisinden paraları alırken diğer zanlı ise güvenlik görevlisinin silahını alıyor.

Sancaktepe'deki banka soygunu kamerada
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Sancaktepe’de dün bir banka şubesinde yaşanan soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soygunculardan biri silah doğrultarak banka görevlisinden paraları alırken diğer zanlı ise güvenlik görevlisinin silahını alıyor.

Sancaktepe’de dün akşam saatlerinde bir bankanın şubesine giren silahlı 2 kişi ,20 bin lirayı alarak kayıplara karışmıştı. Soygun anı bankanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, soygunculardan biri elinde silahla banka personelinin bulunduğu masaya doğru geliyor ve silahı göstererek para istiyor. Silahı görünce paniğe kapılan banka görevlisi, kasada bulunan bir miktar parayı masaya bırakıyor. Masadaki paraları alan soyguncu hızla bankadan çıkarken, diğer zanlı ise bankanın güvenlik görevlisinin silahını alarak kayıplara karışıyor.
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