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06 Temmuz 2018 Cuma 04:09

Sandıklı’da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi susuz köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre Kamil Girgin idaresindeki 34 LA 4819 plakalı fayans ve inşaat malzemeleri...

Sandıklı'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi susuz köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Kamil Girgin idaresindeki 34 LA 4819 plakalı fayans ve inşaat malzemeleri yüklü kamyonet Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. Kilometresi Sandıklı Susuz köyü kavşağı yakınlarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik şarampole düşerek ters döndü.

Hurdaya dönen araç içersinde sıkışan ve hayatını kaybeden Girgin’nin cansız bedeni Sandıklı itfaiyesi ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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