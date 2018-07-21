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21 Temmuz 2018 Cumartesi 03:20

Şanlıurfa OSB’deki bir iplik fabrikasında yangın çıktı

Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir iplik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği fabrikanın çöken duvarının altında kalan 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen...

Şanlıurfa OSB'deki bir iplik fabrikasında yangın çıktı
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Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir iplik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği fabrikanın çöken duvarının altında kalan 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine ŞUSKİ araçları, Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları ile ilçe belediyelerinin sulama araçları da yangına müdahale etmek için bölgeye gönderildi.

Çöken duvarın altında kalan işçiler yaralandı

İş makineleri de fabrikanın duvarlarını yıkarak ekiplerin daha hızlı müdahale etmesini sağlamaya çalıştı. Söndürme çalışmaları esnasında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Duvarın altında kalan 2 işçi, ekipler tarafından çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Vali olay yerine giderek bilgi aldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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