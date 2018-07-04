Şanlıurfa Valiliğinden Akçakale’deki patlamayla ilgili açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçe kırsalında akşam üzeri 2 çocuk ile annenin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe kırsalında akşam üzeri yaşanan ve 2 çocuk ile annelerinin yaralandığı patlamayla ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, "4 Temmuz 2018 günü saat 18.45 sıralarında Akçakale ilçesi Büyüktokaç Mahallesi Berdi Sokak’ta ikamet eden E.B. ve A.B. isimli iki kardeş, evlerinin yakınında bulunan dere yatağından buldukları cisimle oynamaya başladıkları esnada cismin patlaması sonucu iki kardeş ve yanlarında bulunan anneleri E.B. yaralanarak Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan ilk tedavileri sonrası yaralı iki çocuk Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı çocuklardan E.B. ameliyata alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili olarak Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve olay yeri inceleme ekiplerinin de desteğiyle olay yerinde gerekli incelemelere ve tahkikata başlanmıştır" denildi.