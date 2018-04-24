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24 Nisan 2018 Salı 19:46

Şanlıurfa’da 71 Afgan göçmen yakalandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Türkiye üzerinden başka ülkelere gitmeye çalışan 71 Afgan göçmen yakalandı.

Şanlıurfa'da 71 Afgan göçmen yakalandı
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Türkiye üzerinden başka ülkelere gitmeye çalışan 71 Afgan göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ilçesindeki bir dinlenme tesisinde Türkiye üzerinden başka ülkelere gitmeye çalışan 71 Afgan göçmen yakaladı. Minibüslerle batı illerine gitmeye çalıştıkları öğrenilen göçmenler, dinlenme tesisinde mola verince yakayı ele verdi. Göçmenlerle birlikte 3 tane de organizatörün yakalandığı iddia edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin geçici olarak konaklamaları için Birecik’te yer hazırlandığı belirtildi. Göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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