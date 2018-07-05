Şanlıurfa’da akıl almaz olay

Şanlıurfa’da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatırılan 1,5 aylık bebeğin elindeki serum kelebeğini çıkarmak isteyen sağlık personeli bebeğin sağ baş parmağını kesti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Eyyübiye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşandı. Burcu ile Yusuf Kenkeş çiftinin 1,5 aylık bebekleri Zeliha Kenkeş yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Burada muayene edilen kız bebeğin yatışı yapıldı. Son kontrollerinin ardından bebek taburcu odasına götürüldü. Tedavi süresince serum takviyesi yapılan bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya giden Ömer Ç. ismindeki sağlık personeli, iddiaya göre makasla bebeğin sağ baş parmağını kesti. Bir anda kanlar içerisinde kalan bebek, kesilen parmakla ambulansla konulup Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada plastik cerrahi servisinde ilk müdahalesi yapılan bebek, ardından ambulansla Adana’ya sevk edildi. Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına bebek, 7 saatlik ameliyat sonrası kesik parmak yerine dikildi. Yerine dikilen parmak iddiaya göre, damarlardan kan akışının sağlanamaması sonucu çürüdü. Parmağın çürüyen kısmı ise ikinci bir ameliyatla alındığı belirtildi.

“Kızımın şimdi başparmağı yok”

Hastanede bebeğinin parmağının kesildiğine şahit olduğunu aktaran Burcu Kenkeş, “Kızımı yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırdık. Kızım tedavisinin ardından taburcu odasına götürüldü. Orada serum kelebeğini çıkaran sağlık personeli makas kullandı. Makasla serumun kelebeğini koparmaya çalıştığı sırada kızımın parmağını kesti. Personel kızımın eline sargılı bez bağını açtığında kan fışkırdığını gördüm. O sırada ben kötü oldum. Ne olduğunu anlayamadım. Personele ne olduğunu sorduğumda bana herhangi bir şeyin olmadığını söyledi. Bana hemen ‘hemşirelere söyle cerrah doktorlarını çağırsınlar’ dedi. Ben de hemen çıkıp hemşirelere içerde bir şeylerin olduğunu cerrah doktorlarına haber verilmesini istedim. Doktorlar geldi, müdahale ettiler ama orada mikro cerrahi olmadığından herhangi bir şey yapamadılar. Daha sonra kızımı ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Orada da kızımın yaşı çok küçük olduğundan dolayı plastik cerrahi parmağını dikemedi. Daha sonra Adana’ya sevk ettiler. Ambulansla Adana’ya gittik. Oradaki hastanede de bize parmağın geri kazanılma şansının yüzde 10 olduğunu söylediler. Ameliyata aldılar. 7 saatlik bir ameliyatın ardından parmak yerine dikildi ve daha sonra damarlar birbirine kan aktaramayınca parmak çürümeye başladı. Parmak çürüyünce tekrardan ikinci ameliyata aldılar. İkinci ameliyatta da parmağın çürüyen kısmını aldılar. Dikiş attılar. Kızımın şimdi başparmağı yok” şeklinde konuştu.

“Kızım büyüdüğünde baba bu parmağımı kim kesti diyecek”

Baba Yusuf Kenkeş ise, “Ben o gün hastanede değildim. Kızım şuan parmaksız. Eğitimi olmayacak. Yarın öbür gün bu kız büyüdüğünde bana baba bu parmağıma ne oldu diyecek. Bu parmağımı kim kesti diyecek. Ben de sağlık personeli mi kesti diyeceğim, hastane de mi kestiler diyeceğim. Bu kızımın hiçbir zaman parmağı olmayacak. Eğitimi doğru bir şekilde olmayacak. İlk günden bu yana Sağlık Bakanlığı’ndan bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyorum. Konunun halen araştırıldığı bilgisini aldım. Bu herkesin çocuğunun başına gelebilecek bir durumdur. Sağlık personelinin ailesi, olaydan 3 gün sonra buraya geçmiş olsun dilekleri için geldiler. Ben bu personelden şikayetçi olmayayım da kimden şikayetçi olayım” diye konuştu.

Hastane yetkilileri, konu ile ilgili sağlık personeli hakkında idari işlemin başlatıldığını ayrıca olay sonrası savcılık tarafından da soruşturmanın sürdürüldüğünü aktardı.