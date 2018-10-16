ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 15:06

Şanlıurfa’da araçların camlarını kıran 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde 8 aracın camlarını kırarak, hırsızlık yapan 3 kişi polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesinde meydana geldi. Şanlıurfa Emniyet...

Şanlıurfa'da araçların camlarını kıran 3 kişi yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde 8 aracın camlarını kırarak, hırsızlık yapan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesinde meydana geldi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü gece geç saatlerde 8 aracın camlarını kırarak zarar veren 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile kimliklerini tespit ettikleri şahısların adreslerine baskın düzenledi. Baskında, Ş.S., S.K. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca şahısların çalmış oldukları elektronik eşyalar ise sattıkları yerlerden alınarak sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku