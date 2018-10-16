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16 Ekim 2018 Salı 14:02

Şanlıurfa’da büyükbaş hayvan çalan 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da çaldıkları minibüsle 4 büyükbaş hayvan çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan çalan 2 kişi yakalandı
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Şanlıurfa’da çaldıkları minibüsle 4 büyükbaş hayvan çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü Karaköprü ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesinde yaşandı. Ö.G.’ye ait ahırdan 4 büyükbaş hırsızlığı için harekete geçen jandarma ekipleri, Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, durumundan şüphelenen sürücülüğünü Ramazan İ.’nin yaptığı 44 BK 470 plakalı minibüsü durdurdu. Kasasında 4 büyükbaş hayvanın da bulunduğu minibüste bulunan sürücü İbrahim D. ile yanında bulunan Ramazan İ.’nin tavırlarından şüphelenen jandarma ekipleri, detaylı incelemede plakası sahte olan minibüs ile kasasındaki 4 büyükbaş hayvanın çalıntı olduğunu tespit etti. Ekipler, ehliyeti de bulunmadığı belirlenen İbrahim D. ile Ramazan İ.’yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin Göktepe Mahallesi’nden çaldıkları minibüsle Akziyaret Mahallesi’ndeki 4 büyükbaş hayvanı çaldıkları ortaya çıktı. El konulan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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