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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:47

Şanlıurfa’da çiftlikte çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa’da bir çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman balyası küle döndü.Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Germüş Mahallesi’nde bir çiftlikte çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede binlerce tonluk saman...

Şanlıurfa'da çiftlikte çıkan yangın korkuttu
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Şanlıurfa’da bir çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman balyası küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Germüş Mahallesi’nde bir çiftlikte çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede binlerce tonluk saman balyalarının etrafını sardı. Çiftlikte çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak sündürdü. Yangın sonrasında tonlarca saman balyası kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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