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04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:09

Şanlıurfa’da Çinli YPG’li yakalandı

Şanlıurfa’da PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında bir Çinli’nin de olduğu 31 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da Çinli YPG'li yakalandı
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Şanlıurfa’da PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında bir Çinli’nin de olduğu 31 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik çalışma yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/PYD-YPG terör örgütüne katılarak yabancı terörist savaşçı olma arayışında olan biri Çinli olmak üzere yabancı uyruklu 2 teröristi yakaladı. Terör örgütü ile işbirliği yaptıkları belirlenen 18 şahıs da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ise 5’i Suriye uyruklu toplam 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen bir diğer operasyonda biri Suriye uyruklu olmak üzere 4 kişi yakalandı.
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