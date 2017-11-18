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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:46

Şanlıurfa’da DAEŞ terör örgütü üyesi 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Şanlıurfa'da DAEŞ terör örgütü üyesi 2 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Akçakale ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adliyesine sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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