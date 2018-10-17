Şanlıurfa’da feci kaza

Şanlıurfa’da dün gece tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralananlardan 2’si ile annesinin karnındaki 5 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Mustafa Demir (40) yönetimindeki 63 ZD 677 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 63 AAL 159 plakalı tır çarpışmıştı. Kazada yaralanan 1’i çocuk 3 kişi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mustafa ve yeğeni Bekir Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 5 aylık hamile olan Emine Demir’in ise karnında ölen bebeği ameliyatla alındı. Tedavileri süren Emine ve İbrahim Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.