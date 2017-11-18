Şanlıurfa’da kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, öğle saatlerinde Harran ilçesine bağlı Koyunluca kırsal Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyene bir nedenden dolayı iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, taş ve sopa darbeleriyle yaralanan İbrahim D., ihbar üzerine olay yerine giden ambulansla önce Harran Devlet Hastanesine, ardında da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Loading...

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.