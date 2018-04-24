Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 28’inci kilometresinde yaşandı. Sinan Z.’nin kullandığı 06 KN 468 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Sinan Z. ile birlikte otomobilde bulunan Halil Z. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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