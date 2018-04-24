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24 Nisan 2018 Salı 13:14

Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 28’inci kilometresinde yaşandı. Sinan Z.’nin kullandığı 06 KN 468 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Şanlıurfa’da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 28’inci kilometresinde yaşandı. Sinan Z.’nin kullandığı 06 KN 468 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Sinan Z. ile birlikte otomobilde bulunan Halil Z. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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