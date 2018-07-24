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24 Temmuz 2018 Salı 21:25

Şanlıurfa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Şanlıurfa’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Geçittepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. Siraç O.’nun kullandığı 21 NA 393 plakalı otomobil, Mustafa K.’nın kullandığı 27 SN 223 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Özlem Taşönü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Siraç O. ile Mehmet M. ve Ceylan Ö. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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