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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:07

Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Ağırtaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Yurdusev idaresindeki...

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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Şanlıurfa’nın Suruç ilesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Ağırtaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Yurdusev idaresindeki 06 BY 0455 plakalı otomobil, Abdullah Kaya yönetimindeki 27 VG 443 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 BY 0455 otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile Salih, Mahmut, Kader (21) ve Saliha Yurdusev (68) ile Emine Aydeniz (77) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Birecik Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Kader Yurdusev, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
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