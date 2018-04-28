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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:22

Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 12 tutuklama

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca...

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 12 tutuklama
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Şanlıurfa’da tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 7 iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı tespit edilen M.Ç., L.Ç., S.Ç., M.Ç., A.A., Y.E., H.F., İ.D., H.G., M.Ç., H.Ç., F.Ç. ve B.Ş.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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