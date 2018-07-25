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25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:12

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaydetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaydetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 30’uncu kilometresinde Çadırkent yakınlarında yaşandı. Ferhat Öztunç idaresindeki otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ferhat Öztunç olay yerinde hayatını kaybederken, Halil C., Mehmet C. ve Mahmut P. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öztunç’un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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