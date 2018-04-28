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28 Nisan 2018 Cumartesi 20:37

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Şanlıurfa’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç-Gaziantep karayolunun Aşağı Bostancılar mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Y. yönetimindeki 27 TT 817 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan sürücü ile yanında bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Elif Y. (3), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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