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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:09

Şanlıurfa’da yarış atları birer birer ölüyor

Şanlıurfa’da son bir ayda, değerleri 20 bin ile 1 milyon lira arasında değişen 15 yarış atı, ’Batı Nil’ virüsü nedeniyle öldü.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa kırsalında ve Suruç ilçesinde son bir ayda 15 yarış atı öldü. Yarış...

Şanlıurfa'da yarış atları birer birer ölüyor
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Şanlıurfa’da son bir ayda, değerleri 20 bin ile 1 milyon lira arasında değişen 15 yarış atı, ’Batı Nil’ virüsü nedeniyle öldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa kırsalında ve Suruç ilçesinde son bir ayda 15 yarış atı öldü. Yarış atlarının ilk incelemede, ‘Batı Nil’ adlı bir virüsten dolayı öldüğü belirlenirken, kesin ölüm sonuçlarının ise tahlil sonuçlarının alınmasıyla tespit edileceği ifade edildi.

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Yakup Elğaç konu ile ilgili açıklamasında, yarış atlarının ölümünün kendilerini üzdüğünü ve tedirgin ettiğini aktardı. Elğaç, “Atların durumu ilgili kurumlara da bilgi verdik. Yaşananların önüne geçebilmek için atı hasta olan üyelerimizin bizimle irtibat kurmasını istiyoruz. Bu ölümlerin son bulması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

Şanlıurfa’da yarış atı yetiştiriciliği yapan ve atları ölen Sait Emektar ise yarışlara hazırladığı 3 yaşındaki tayının öldüğünü belirterek, “Benim yarışlara hazırlığım 3 yaşındaki tayım öldü. Bir hayvansever olarak bu ölümlerin kesin nedeninin belirlenmesini istiyoruz. Bölgede daha fazla at ölümlerinin yaşanmaması için önlem alınmasını istiyoruz” diye konuştu.
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