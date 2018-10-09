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09 Ekim 2018 Salı 12:58

Şanlıurfa’daki yangınla ilgili 5 gözaltı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ev ve ahırların bulunduğu bölgede dün çıkan yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre olay, Saraççeşme Mahallesi’nde yaşandı. Kılıç ailesinin ev ve ahırlarının bulunduğu...

Şanlıurfa'daki yangınla ilgili 5 gözaltı
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ev ve ahırların bulunduğu bölgede dün çıkan yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Saraççeşme Mahallesi’nde yaşandı. Kılıç ailesinin ev ve ahırlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Jandarma ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığını ileri süren mahalle sakinlerinin şikayetleri doğrultusunda 5 kişiyi gözaltına aldı. Caymaz ve Kılıç aileleri arasında 4 gün önce çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı bölgede çıkan yangında, 7 ev, 10 ahır, 2 samanlık ile birer pamuk hangarı ve traktör kullanılamaz hale gelmiş, 10 küçükbaş hayvan telef olmuştu.

Kundaklama olasılığı üzerinde duran güvenlik güçleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
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