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19 Temmuz 2018 Perşembe 23:37

Şanlıurfa’nın korkutan apartman yangını

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın nedeniyle içeride mahsur kalanlar, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın korkutan apartman yangını
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ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın nedeniyle içeride mahsur kalanlar, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle Gaziantep’in Nizip ilçesinden takviye ekipler istendi. Olay yerine giden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ortak bir çalışmayla apartmanda mahsur kalanları merdiven uzatarak balkondan kurtardı. Kurtarma çalışmaları esnasında içeride yakınları olan bazı vatandaşlar ise dışarıda fenalık geçirdi. Dumandan etkilendikleri belirlenen Mehmet ve Zeliha D. çiftti ile küçük bebekleri olay yerinde hazır tutulan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken apartman dairesindeki yangı ise ekiplerin ortak çalışması sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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