Santa Antik Kentindeki kaçak kazı yapanlar Jandarma’dan kaçamadı

Gümüşhane’nin Dumanlı köyü sınırlarındaki Santa Antik Kenti’nde bulunan tarihi köprünün ayağında öğle saatlerinde kaçak kazı yapan 4 kişi vatandaşların ihbarının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yaylacılar Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Santa Antik Kenti’nde dün saat 12.00 sıralarında bölgedeki tarihi köprünün ayağında 4 yabancı şahsın kazı yaptığı ve şahısların araçlarına binerek Trabzon istikametine gittikleri ihbarını 156 Jandarma ihbar hattına bildirdi.

Trabzon’un Arsin İlçe Jandarma Komutanlığına aracın plakasının bildirilmesinin ardından şüpheli şahısları taşıyan 61 plakalı araç Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrolü sırasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 adet obje, 1 adet 2 kilogramlık çekiç, 1 adet 1 metre uzunluğunda inşaatlarda kullanılan ucu kıvrımlı demir, 1 adet 40 santimetre uzunluğunda murç ele geçirildi.

Araçta bulunan A.B, B.K, S.K ve İ.T isimli şahıslar Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gümüşhane İI Jandarma Komutanlığına getirildi.

Daha sonra şüphelilerle birlikte İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine giderek yapılan olay yeri incelemesinde köprü ayağının 1 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde kazıldığı anlaşılırken, olay yerinde yapılan incelemede köprüye 100 metre mesafede bulunan ormanlık alanda 1 adet 6,5 beygir gücünde bir jeneratör de ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.