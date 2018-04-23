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23 Nisan 2018 Pazartesi 19:22

Sapanca’da trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, İzmit Caddesi’nde Kocaeli’nden Sapanca istikametine giden Neşe K. (30) idaresindeki 41 EV 042 plakalı otomobil, TEM otoyolu kavşağından...

Sapanca'da trafik kazası: 1 yaralı
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmit Caddesi’nde Kocaeli’nden Sapanca istikametine giden Neşe K. (30) idaresindeki 41 EV 042 plakalı otomobil, TEM otoyolu kavşağından anayola çıkmak için manevra yapan Ruken B. (27) idaresindeki 01 ESD 84 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Neşe K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sapanca İlçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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