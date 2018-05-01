Şarampole devrilen tırdan sağ kurtuldu

Kaza, Erikli mevkii yakınlarında meydana geldi. Reşit Özdemir idaresindeki 34 HB 9196 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Sürücü kazayı ufak yaralarla atlatırken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Bir süre şarampolde kalan tır, olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

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