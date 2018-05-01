ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 15:14

Şarampole devrilen tırdan sağ kurtuldu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir tırın şarampole yuvarlandığı kazadan sürücü ufak tefek yaralarla kurtuldu.Kaza, Erikli mevkii yakınlarında meydana geldi. Reşit Özdemir idaresindeki 34 HB 9196 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon...

Şarampole devrilen tırdan sağ kurtuldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir tırın şarampole yuvarlandığı kazadan sürücü ufak tefek yaralarla kurtuldu.

Kaza, Erikli mevkii yakınlarında meydana geldi. Reşit Özdemir idaresindeki 34 HB 9196 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Sürücü kazayı ufak yaralarla atlatırken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Bir süre şarampolde kalan tır, olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku