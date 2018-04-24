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24 Nisan 2018 Salı 23:10

Sarıkamış’ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KARS (İHA) – Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıkamış çevre yolunda meydana geldi. Selim’den Sarıkamış...

Sarıkamış'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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KARS (İHA) – Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıkamış çevre yolunda meydana geldi. Selim’den Sarıkamış istikametine seyir halindeki K.T. yönetimindeki ambulans, önünde seyreden 55 RG 018 plakalı M.A.Ö. kullandığı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan M.A.Ö. ağır yaralanırken, ambulansta bulunan K.T. ve kimlikleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılardan M.A.Ö. Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan M.A.Ö. burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan K.T. ve 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan birisi ambulans iki aracın karıştığı kaza sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Kazanın şiddetiyle ambulans yan yatarken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Araçların parçaları etrafa savrulurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri etrafa savrulan parçaları tazyikli suya yıkayarak temizledi. 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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