Şarkıcı Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermerci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurarak ünlü futbolcu Arda Turan’ın "tehdit", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "taciz" ve "adam yaralama" suçlarından tu
IHAAW143548-ASA/15-10-2018 - Şarkıcı Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermerci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurarak ünlü futbolcu Arda Turan’ın "tehdit", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "taciz" ve "adam yaralama" suçlarından tutuklanmasını talep etti. 15.10.2018 14:35:48 TSI NNNN