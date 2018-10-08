ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:04

Sarkozy, ilk temyizi kaybetti

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk yargılamasında ilk temyizi kaybetti.Paris savcılığından yapılan açıklamada, Fransa’da 2007 ile 2012 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Nicolas Sarkozy yolsuzluk yargılamasında...

Sarkozy, ilk temyizi kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk yargılamasında ilk temyizi kaybetti.

Paris savcılığından yapılan açıklamada, Fransa’da 2007 ile 2012 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Nicolas Sarkozy yolsuzluk yargılamasında ilk temyizi kaybetti. Sarkozy’nin, cezai bir soruşturma hakkında bilgi sızdırması karşılığında bir savcıya yardım ettiği düşünülüyor.

Müfettişler, Fransız liderden ceza davasında bilgiler almak için bir muhbir ağı kullandığından şüphelenmeye başladıklarında Libya eski Lideri Muammer Kaddafi’nin Sarkozy’nin seçim kampanyasını finanse ettiği yönündeki iddiaları incelemek için telefon izleme cihazı kullanıyordu.

Sarkozy, 2012 seçimlerinde Sosyalist Francois Hollande tarafından yenilgiye uğratıldı. O zamandan beri yolsuzluk, dolandırıcılık, kayırmacılık ve kampanya-finansman düzensizlikleri iddialarıyla ilgili bir dizi soruşturma ile karşı karşıya kaldı.

Fransız hukukuna göre, şüphelinin yargılanmadığı sürece suçla resmi olarak suçlanması söz konusu değil. Bir sonraki temyiz kararının ise ne zaman geleceği belli değil.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku