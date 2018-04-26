Savur’da teröristlerin yol kenarına döşediği EYP kontrollü şekilde patlatıldı

Alınan bilgiye göre olay, Savur ilçesinde meydana geldi. PKK’lı teröristler tarafından yol kenarına döşenen patlayıcı jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında fark edildi. Askerin dikkatinden kaçmayan patlayıcı ekipler tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardin’in Savur ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Mardin’in Savur ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

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